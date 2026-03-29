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Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV pidió por la guerra en Irán en Domingo de Ramos: "¡Recuerden que son hermanos!"

Papa León XIV pidió por la guerra en Irán en Domingo de Ramos: "¡Recuerden que son hermanos!"

El Papa, en su primer Domingo de Ramos, destacó que Dios rechaza la guerra y "al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento".

Papa León XIV celebra su primera misa de Navidad.
Papa León XIV en su primer Domingo de Ramos
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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