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Blu Radio  / Mundo  / Papa aboga por una Iglesia alejada de la prepotencia en su primer Jueves Santo

Papa aboga por una Iglesia alejada de la prepotencia en su primer Jueves Santo

"Es prioritario recordar que ni en el ámbito pastoral, ni en el ámbito social y político, el bien puede provenir de la prepotencia", dijo el papa durante su homilía ante miles de fieles y el clero romano.

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