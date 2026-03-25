El papa León XIV expresó su pesar por la tragedia aérea ocurrida el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que deja decenas de víctimas y ha generado conmoción en el país.

A través de una carta enviada por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y dirigida a monseñor José Roberto Ospina, administrador apostólico del Ordinariato Militar de Colombia, el Santo Padre manifestó su cercanía con quienes hoy enfrentan esta situación.

“El santo padre, vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente aéreo ocurrido poco después del despegue en Puerto Leguízamo y que ha ocasionado numerosas víctimas”.

Papa León XIV envía condolencias a familiares de víctimas de accidente aéreo en Putumayo

Asimismo, aseguró su oración por quienes fallecieron y por los heridos, al indicar que “ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y, al mismo tiempo, expresa su cercanía y eleva oraciones por la pronta recuperación de los lesionados”.



El papa también pidió transmitir su solidaridad a las familias afectadas, destacando que envía “el sentido pésame de su santidad, junto con expresiones de consuelo a los familiares, que en esta hora de dolor lloran la separación inesperada de sus seres queridos”.

Finalmente, impartió su bendición y elevó una oración para que Dios conceda fortaleza a los afectados, pidiendo que derrame sobre ellos “los dones de la serenidad espiritual y de la esperanza cristiana”.