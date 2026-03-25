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Blu Radio  / Nación  / Papa León XIV envía condolencias a familiares de víctimas de accidente aéreo en Putumayo

Papa León XIV envía condolencias a familiares de víctimas de accidente aéreo en Putumayo

A través de una carta enviada por el Vaticano, el pontífice manifestó su cercanía con las familias de los fallecidos y elevó oraciones por los heridos tras el accidente ocurrido en Puerto Leguízamo.

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