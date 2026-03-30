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Papa sustituye al "número 3" vaticano por el nuncio en Colombia, Paolo Rudelli

Se trata del primer cambio de relevancia en la cúpula jerárquica del Vaticano que acomete León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo, ya que el "sustituto" (como se denomina el cargo de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado) es una de las figuras más influyentes de la Curia romana, con funciones clave en la coordinación interna y gestión de la Santa Sede.

Papa León XIV en su primer Domingo de Ramos
Papa León XIV en su primer Domingo de Ramos
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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