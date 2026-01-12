En vivo
Blu Radio  / Mundo  / El papa León XIV se reúne con María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV se reúne con María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

