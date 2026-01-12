El papa León XIV se reúne con María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió el lunes en audiencia a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, según un breve comunicado del Vaticano.

El Vaticano no proporcionó ningún detalle, y el nombre de la opositora venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana.

Papa León XIV celebra su primera misa de Navidad. Foto: AFP.

Esta reunión se da una semana antes de que Machado viaje a la Casa Blanca para hablar con Donald Trump.

En desarrollo...