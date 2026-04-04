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Blu Radio  / Mundo  / Rueda de la fortuna se desplomó con 80 personas a bordo: todo quedó en video

Rueda de la fortuna se desplomó con 80 personas a bordo: todo quedó en video

Un video grabado por testigos muestra el momento exacto en que la atracción cayó al suelo y dejó entre 30 y 40 heridos.

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