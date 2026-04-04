Rueda de la fortuna se desplomó con 80 personas a bordo: todo quedó en video

Una escena de pánico quedó registrada en video luego de que una rueda de la fortuna colapsara de forma repentina mientras decenas de personas se encontraban a bordo. El accidente dejó un saldo preliminar de entre 30 y 40 heridos, varios de ellos en estado crítico, y generó momentos de angustia entre quienes presenciaron el hecho.

El siniestro ocurrió en una feria local del estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, donde este tipo de atracciones suele operar con controles limitados. De acuerdo con los primeros reportes, en el juego mecánico había cerca de 80 personas al momento del desplome, lo que incrementó la gravedad de la emergencia.

En el video, captado por un testigo, se observa el instante exacto en el que la estructura metálica, de unos 18 metros de altura, cede y se desploma violentamente. Antes del colapso, algunos asistentes relataron haber escuchado crujidos inusuales que generaron preocupación entre los ocupantes.



Este es el video

🚨 Tragic : Swing ride collapse at Bhaisaha Mela in Kushinagar, Uttar Pradesh



Shocking : A 60-foot swing ride suddenly collapsed mid-operation late Wednesday night while carrying nearly 80 people.



Around 30–40 people, including women and children, were injured — some in… pic.twitter.com/CYKDPsqHJL — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) April 4, 2026

Testimonios indican que la rueda de la fortuna apenas había completado dos vueltas cuando comenzaron las señales de alerta. A pesar de que algunos pasajeros habrían advertido al operador sobre posibles fallas, la atracción continuó funcionando durante unos minutos más, hasta que finalmente ocurrió el colapso.



El impacto provocó escenas de desesperación. Varias personas salieron expulsadas de sus asientos, mientras otras quedaron atrapadas bajo la estructura. De inmediato, quienes se encontraban en el lugar corrieron para auxiliar a los heridos, en medio del desconcierto y el temor.

Las labores de rescate se extendieron durante cerca de una hora debido al peso de la estructura metálica. Agentes de policía y habitantes del sector trabajaron conjuntamente para liberar a las personas atrapadas. En paralelo, al menos seis ambulancias fueron desplegadas para trasladar a los lesionados a centros asistenciales cercanos.

Entre los heridos hay mujeres y niños, y más de diez personas fueron remitidas a un hospital universitario debido a la gravedad de sus lesiones. Aunque no se han reportado víctimas mortales hasta el momento, varios de los afectados permanecen bajo observación médica. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.