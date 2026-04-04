El cielo se tiñe de un rojo apocalíptico y causa alarma: estos son los videos del fenómeno

Una escena tan sorprendente como inquietante se vivió en la isla de Creta, en Grecia, donde el cielo adoptó un intenso color rojo que dejó desconcertados tanto a residentes como a turistas. Las imágenes, compartidas masivamente en redes sociales, mostraron calles, edificaciones y costas cubiertas por una atmósfera densa que muchos compararon con escenarios apocalípticos.

Ciudades como Rethymno y la localidad de Georgioupoli fueron algunos de los puntos donde el fenómeno se hizo más evidente. Allí, la luz del sol quedó prácticamente opacada por una nube espesa que transformó por completo la percepción del entorno.

De acuerdo con expertos, el responsable de este espectáculo natural fue el polvo proveniente del Desierto del Sahara, que fue transportado por intensas corrientes de aire a través del Mediterráneo. Este tipo de eventos, conocidos como tormentas de polvo o calima, se producen cuando partículas finas quedan suspendidas en la atmósfera y recorren miles de kilómetros.

El fenómeno coincidió además con el paso de la tormenta Erminio por varias regiones de Grecia, lo que intensificó las condiciones climáticas. La mezcla de vientos fuertes y arena en suspensión generó un ambiente descrito por muchos como “irreal”.



Estos son los increíbles videos

🚨⚡️Dust from the Sahara Desert has reached Antalya, Turkey, turning the sky deep orange and reducing visibility and air quality. pic.twitter.com/gvijzxgqDh — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) April 4, 2026

🌪 Une puissante tempête de poussière venant du Sahara a traversé la Méditerranée, teintant le ciel de la Crète d’une couleur orangée.https://t.co/da7DtkqYZW pic.twitter.com/cdoMlLfIVb — RT en français (@RTenfrancais) April 3, 2026

Más allá del impacto visual, las consecuencias de la tormenta fueron graves. Las autoridades reportaron cerca de 500 emergencias relacionadas con inundaciones, caída de árboles y personas atrapadas. Equipos de rescate lograron atender decenas de casos en medio de condiciones adversas.

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Sin embargo, el saldo también incluyó una tragedia. Un hombre de 55 años murió en la zona de Nea Makri, cerca de Atenas, tras quedar atrapado bajo un vehículo que fue arrastrado por una crecida repentina.

El alcance de la nube de polvo no se limitó a Grecia. En Libia, las autoridades también reportaron reducción de la visibilidad, afectaciones en vuelos y complicaciones en la vida diaria de los ciudadanos.



¿Por qué el cielo se vuelve rojo durante una tormenta de polvo?

Según especialistas, el cambio de color se produce cuando las partículas en suspensión filtran la luz solar. Este proceso permite que los tonos rojos y naranjas se vuelvan predominantes, especialmente cuando hay alta concentración de polvo y presencia de nubosidad.

Aunque las imágenes puedan parecer extraordinarias, se trata de un fenómeno atmosférico natural que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Sin embargo, su intensidad puede variar dependiendo de las condiciones climáticas.

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Las autoridades advierten que, además del impacto visual, estos episodios pueden afectar la salud, la calidad del aire y el transporte. Aun así, las impresionantes imágenes dejan una evidencia clara del poder de la naturaleza para transformar el entorno en cuestión de horas.