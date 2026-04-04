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Blu Radio  / Mundo  / El cielo se tiñe de un rojo apocalíptico y causa alarma: estos son los videos del fenómeno

El cielo se tiñe de un rojo apocalíptico y causa alarma: estos son los videos del fenómeno

Una densa nube de polvo arrastrada por fuertes vientos transformó el ambiente y redujo la visibilidad, generando un fenómenos que desconcertó a muchos.

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