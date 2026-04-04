Así se perfilan las fórmulas en la contienda presidencial: El Radar, programa 4 de abril de 2026

El Radar del sábado 4 de abril de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



Edna Bonilla, profesora universitaria y fórmula a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, habló sobre su regreso a la política y la situación actual de las candidaturas presidenciales.

habló sobre su regreso a la política y la situación actual de las candidaturas presidenciales. Martha Lucía Zamora, exfiscal General de la Nación y fórmula vicepresidencial de Roy Barreras , se refirió a su participación en la contienda electoral y al papel que asumiría como vicepresidenta.

, se refirió a su participación en la contienda electoral y al papel que asumiría como vicepresidenta. Natalia Reyes, actriz colombiana, habló sobre su impacto en la película Aún es de noche en Caracas, una producción que aborda la crisis en Venezuela y sigue la historia de una mujer que intenta sobrevivir en medio del colapso social y político del país.

habló sobre su impacto en la película Aún es de noche en Caracas, una producción que aborda la crisis en Venezuela y sigue la historia de una mujer que intenta sobrevivir en medio del colapso social y político del país. María Camila Bernal, directora de mercadeo y comunicaciones de Páramo Presenta, destacó la importancia de los eventos artísticos, así como su impacto en la economía del país y la generación de empleo dentro de la industria musical.