¿Es más barato viajar fuera de Colombia o dentro del país? Travesía Blu del 4 de abril de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 4 de abril de 2026:



Se debatió sobre: ¿es más barato viajar fuera de Colombia que viajar por Colombia o será que nos acostumbramos a repetir algo que no está comprobado?

¿es más barato viajar fuera de Colombia que viajar por Colombia o será que nos acostumbramos a repetir algo que no está comprobado? En ‘Recomendado’: se abordó el turismo religioso en Bogotá, con un recorrido por el centro histórico donde hay más de 20 iglesias. Se destacaron lugares como la Iglesia de la Concepción, San Francisco y la Catedral Primada, resaltando su historia, arquitectura y valor cultural, además de la posibilidad de hacer estos recorridos caminando durante Semana Santa.

se abordó el turismo religioso en Bogotá, con un recorrido por el centro histórico donde hay más de 20 iglesias. Se destacaron lugares como la Iglesia de la Concepción, San Francisco y la Catedral Primada, resaltando su historia, arquitectura y valor cultural, además de la posibilidad de hacer estos recorridos caminando durante Semana Santa. En ‘El mundo a la carta’: se recomendó Paella de Leyva, en Villa de Leyva, un espacio gastronómico donde se puede disfrutar este plato tradicional con preparaciones innovadoras y técnicas a fuego de leña, además de conocer su historia y evolución.

se recomendó Paella de Leyva, en Villa de Leyva, un espacio gastronómico donde se puede disfrutar este plato tradicional con preparaciones innovadoras y técnicas a fuego de leña, además de conocer su historia y evolución. En ‘Cinema travel’: se mencionó la película ‘Los Domingos’, filmada en el País Vasco, una historia que explora decisiones de vida y que permite conocer destinos como Bilbao, Guernica y su riqueza cultural y gastronómica.

se mencionó la película ‘Los Domingos’, filmada en el País Vasco, una historia que explora decisiones de vida y que permite conocer destinos como Bilbao, Guernica y su riqueza cultural y gastronómica. En ‘Ecosistemas Blu’: se presentó una reflexión sobre el manejo de los residuos de mascotas, explicando que recogerlos con bolsa plástica no resuelve el problema ambiental. Se plantearon alternativas como el compostaje o enterrarlos en tierra para reducir el impacto.

se presentó una reflexión sobre el manejo de los residuos de mascotas, explicando que recogerlos con bolsa plástica no resuelve el problema ambiental. Se plantearon alternativas como el compostaje o enterrarlos en tierra para reducir el impacto. En ‘Paisaje sonoro’: se presentó una experiencia auditiva desde la Barra de Potosí, en México, donde el sonido del mar al chocar con formaciones rocosas crea las llamadas cuevas bufadoras, generando un efecto natural que conecta con la fuerza del océano.