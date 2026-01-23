En vivo
Blu Radio  / Economía  / “Aranceles no son una medida política, sino una defensa del país”: ministra de Gobierno de Ecuador
Primicia

“Aranceles no son una medida política, sino una defensa del país”: ministra de Gobierno de Ecuador

Nataly Morillo defendió la decisión del presidente Daniel Novoa de imponer un arancel del 30% a productos colombianos, argumentando que responde a razones de seguridad nacional y no a tensiones diplomáticas.

