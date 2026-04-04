Cae en La Guajira alias ‘La Tía’, mano derecha de ‘Naín’ en Los Pachencas: gestionaba el armamento

En el corregimiento de Mingueo, jurisdicción de Dibulla, en La Guajira, estaba oculta de las autoridades María Mónica Graciano Quiñones, alias 'La Tía' o 'La Mona', capturada en las últimas horas por ser la presunta cabecilla logística de la subestructura criminal ‘Javier Cáceres’ de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Fue un operativo organizado desde hace semanas según informó el Director encargado de investigación Criminal e Interpol, Teniente Coronel Oscar Andrés Gómez, quien habla de ella como la responsable de gestionar alimentación y armamento para los integrantes del grupo armado, además de ser mano derecha de alias “Nain”, uno de los criminales más buscados por el Gobierno Nacional.

“Alias “La Tía” cuenta con una trayectoria criminal de más de tres años, se había consolidado como la mano derecha de alias “Nain” o “Bendito Menor”, cabecilla principal de la mencionada subestructura criminal. Sus funciones dentro de la organización eran críticas para el sostenimiento del componente armado, siendo la responsable de la gestión, obtención y provisión de armamento, material de intendencia y alimentación para los integrantes del grupo armado”, se puede leer en un comunicado de la Policía.

“Además, era la encargada de hacer inteligencia delictiva mediante la canalización de información sobre ciudadanos que presuntamente infringían los lineamientos impuestos por el grupo criminal, entregando estos datos a los componentes armados para la ejecución de sanciones económicas, trabajos forzados u homicidios selectivos”, agregó la institución armada.



Alias 'La Tía', de acuerdo a la autoridad, estaría presuntamente involucrada en el secuestro, tortura y posterior desmembramiento de un adolescente venezolano de 16 años en ese mismo corregimiento, en diciembre de 2025.

De igual manera, durante la diligencia fueron incautados teléfonos celulares que están siendo analizados para obtener información vital sobre la red de contactos y futuras acciones terroristas de la estructura criminal.

La capturada fue presentada en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías, quien dio legalidad a su captura y la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.