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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cae en La Guajira alias ‘La Tía’, mano derecha de ‘Naín’ en Los Pachencas: gestionaba el armamento

Cae en La Guajira alias ‘La Tía’, mano derecha de ‘Naín’ en Los Pachencas: gestionaba el armamento

Alias 'La Tía' estaría presuntamente involucrada en el secuestro, tortura y posterior desmembramiento de un adolescente venezolano de 16 años en 2025.

Alias La Tía.png
María Mónica Graciano Quiñones, alias “La Tía” o “La Mona”.
Policía Guajira
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de abr, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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