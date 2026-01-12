MinTransporte cuestiona aumento de 350 pesos en la tarifa de TransMilenio

El Ministerio de Transporte expresó su desacuerdo con el aumento de 350 pesos en la tarifa de TransMilenio, argumentando que el incremento del salario mínimo no es una razón suficiente para trasladar ese ajuste directamente a los usuarios. Según la entidad, el alza equivale a un 10,9 %, un porcentaje que supera la inflación, la que es una referencia habitual para los análisis tarifarios del transporte público urbano.

MinTransporte explicó que los costos laborales representan solo una de las variables que influyen en la tarifa y que no pueden evaluarse de manera aislada. De hecho, insistió en la necesidad de un análisis técnico y financiero integral que tenga en cuenta otros factores como la eficiencia operativa, la gestión contractual, los subsidios, los mecanismos de compensación y el impacto sobre la demanda del sistema.

Aunque la fijación de las tarifas del transporte público es competencia de los entes territoriales, el ministerio recordó que cuenta con facultades técnicas para revisar y pronunciarse sobre la razonabilidad de incrementos que puedan afectar a los usuarios y la sostenibilidad del sistema, especialmente teniendo en cuenta que el Estado ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal de TransMilenio.

Sube el pasaje de TransMilenio en el 2026 Fotos: IA y Blu Radio

En ese contexto, también se mencionó el reciente convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha, el cual, aunque no define directamente la tarifa, sí tendrá efectos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria.



Por lo anterior, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte solicitarán a TransMilenio S.A. un desglose detallado del análisis que sustenta el aumento, con el objetivo de emitir un concepto técnico que garantice la protección del interés general y de los usuarios.