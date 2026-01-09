Así quedó TransMilenio en el ranking de precios de transporte por ciudades

A partir del 14 de enero, en Bogotá comenzará a operar el nuevo precio del pasaje de TransMilenio que quedó en 3.550 pesos, según informó la Alcaldía. Decisión tomada, dicen, tras el aumento del 23 % del salario mínimo que obligó a hacer este ajuste ya que suben los costos de operación del servicio.

Muchos ciudadanos se quejaron tras conocer la noticia, pues consideran que "es demasiado costoso". Sin embargo, el transporte público de Bogotá no quedó como el más caro en Colombia en este 2026, sino que otra ciudad lo supera.

Bogotanos tendrán que destinar más dinero para movilizarse en TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Así quedó TransMilenio en el ranking de precios de transporte público en Colombia

Medellín se posicionó como la ciudad con el transporte público más costoso para este 2026. El metro de la ciudad tendrá un costo de $3.820 en tarifa frecuente, es decir, alrededor de 300 pesos más que en Bogotá, incluso de $4.400 al portador. Pero la capital quedó en tercera posición, pues encima también apareció Barranquilla con el Transmetro en 3.600 pesos de lunes a sábado y festivos en $3.700.

Los pasajes subieron en todas las ciudades principales del país y, según un informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, esto se debe directamente al hecho del incremento del salario mínimo y el aumento de los costos de operación.



"Los sistemas de transporte público masivo presentan una alta dependencia de los costos laborales, razón por la cual los ajustes tarifarios obedecen a ejercicios de análisis fiscal, financiero y operativo adelantados por cada ciudad, orientados a equilibrar la sostenibilidad del sistema y la protección del usuario", explicaron.

Metro de Medellín estación La Estrella Foto LEÓN J. SALDARRIAGA L.

Estas son las ciudades con el transporte más caro

Medellín (Metro): $4.400. Barranquilla (Transmetro): $3.600 - $3.700. Bogotá (TransMilenio y SITP): $3.550. Cali (MIO): $3.500. Pereira (Megabús): $3.250. Bucaramanga (Metrolínea): $3.000.

"Desde las ciudades capitales se ha hecho un esfuerzo por no trasladar de manera automática ni total estos incrementos al usuario final. Cada decisión tarifaria incorpora variables operativas, financieras y sociales propias de cada territorio", explicó Andrés Santamaría, director de Asocapitales.