Procuraduría instala mesa de vigilancia especial en medio de emergencia económica

La Procuraduría General de la Nación informó que instalará una mesa de trabajo con gremios del sector eléctrico, empresas generadoras de energía y también comercializadoras, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Hacienda y con la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto con el fin de examinar el contenido y alcance del decreto 044 de 2026.

Es importante mencionar que este decreto hace parte de otros que han sido expedidos en el marco de la emergencia económica que dictó el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras no haber sido aprobada la reforma tributaria que pretendía recaudar 16.3 billones de pesos para tapar el hueco fiscal con el que cuenta el país.

El decreto busca, entre otras cosas, generar una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad de las empresas generadoras de energía antes de los impuestos del 2025. Asimismo, también obligan a los generadores a entregar el 12% de la energía en bolsa para distribuirla entre empresas intervenidas para liquidarse mensualmente.

Según lo expuesto en el decreto, todo ese recaudo iría al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de sostener empresas eléctricas intervenidas, como el caso de la empresa Air-e, intervenida en septiembre del 2024.