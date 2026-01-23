En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Procuraduría instala mesa de vigilancia especial en medio de emergencia económica

Procuraduría instala mesa de vigilancia especial en medio de emergencia económica

En dicha mesa participarán gremios del sector eléctrico, empresas generadoras de energía, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, Superservicios y ligas de usuarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad