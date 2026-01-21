En vivo
Santanderes

Procuraduría investigará presuntos actos de corrupción en Dirección de Tránsito de Girón

El ente de control informó que abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer por presuntas irregularidades en el trámite de comparendos.

Tránsito.jpg
Exconcejal Carlos Parra confrontando al agente de tránsito de Girón que estaría implicado en casos de corrupción.
// Capturas de pantalla tomadas del video de la denuncia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

