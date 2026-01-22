Grupo Éxito mantendrá empleos pese al aumento del salario mínimo

El Grupo Éxito anunció que no tiene contemplado realizar recorte de personal debido al alza del 23,7% del salario mínimo, pese a que ya aplicaron dicho aumento. Las medidas que están tomando, justamente para solventar ese aumento, son buscar incrementar sus ventas para de ese modo dinamizar la economía.

Así lo hizo saber su presidente ejecutivo, Carlos Calleja, el cual afirmó que “la empresa está enfocada en generar oportunidades, en ser el mejor empleador del país, en ser el mejor primer empleador del país, en ser un empleador que también mueve la aguja en cuanto a empleabilidad”.

Justamente, como parte del crecimiento que busca tener el grupo en sus ventas, realizaron la inauguración de una nueva tienda de Carulla en el sur de Bogotá, más para ser exactos en el barrio Castilla en la localidad de Kennedy, esto como parte de un proyecto de expansión en la ciudad.

Además, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que esta expansión es clave para, entre otras cosas, la lucha contra el hambre que se ha venido realizando en la capital. “La lucha contra el hambre es uno de los grandes retos de la capital y solo es posible avanzar en él mediante la articulación de la política pública con el trabajo del sector privado”, comentó.