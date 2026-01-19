En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Al menos 100 colegios privados de Bogotá cerrarían este año por alza del 23 % en salario mínimo

Al menos 100 colegios privados de Bogotá cerrarían este año por alza del 23 % en salario mínimo

Más de 100 instituciones privadas en Bogotá tienen menos de 30 estudiantes, y muchas de ellas no resistirán este incremento en los costos, según denunciaron.

Publicidad

Publicidad

Publicidad