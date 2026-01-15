¿Despidos tras el aumento del salario mínimo? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 15 de enero de 2026:
- Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas, se pronunció sobre la reunión de gobernadores que avanza a esta hora en Bogotá y las preocupaciones en las regiones.
- Ryma Sheermohammadi, activista iraní por la defensa de los Derechos Humanos, se refirió a las protestas en Irán y la posible intervención de Estados Unidos.
- Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, dio detalles del anuncio sobre la vigilancia ante los posibles despidos tras el aumento del salario mínimo.
- Juan Jacobo Castellanos, periodista, habló del legado de su padre, Alfonso Castellanos, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano, quien falleció el 14 de enero a los 91 años.
Escuche el programa completo aquí: