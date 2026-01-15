¿Despidos tras el aumento del salario mínimo? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 15 de enero de 2026:



Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas , se pronunció sobre la reunión de gobernadores que avanza a esta hora en Bogotá y las preocupaciones en las regiones.

Ryma Sheermohammadi, activista iraní por la defensa de los Derechos Humanos, se refirió a las protestas en Irán y la posible intervención de Estados Unidos.

Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, dio detalles del anuncio sobre la vigilancia ante los posibles despidos tras el aumento del salario mínimo.

, dio detalles del anuncio sobre la vigilancia ante los posibles despidos tras el aumento del salario mínimo. Juan Jacobo Castellanos, periodista, habló del legado de su padre, Alfonso Castellanos, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano, quien falleció el 14 de enero a los 91 años.

Escuche el programa completo aquí: