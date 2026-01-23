Fedearroz pide medidas urgentes de protección frente a importaciones de arroz desde Ecuador

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno nacional la adopción inmediata de medidas de protección para el sector arrocero, ante las afectaciones que están generando las importaciones de arroz blanco provenientes de Ecuador.

En una comunicación dirigida a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural, el gremio manifestó su preocupación por el ingreso de arroz, tanto por vías legales como ilegales, situación que está perjudicando directamente a los productores colombianos.

El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, plantea dos solicitudes principales. La primera es que el arroz sea incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial que adopte el Gobierno colombiano frente a recientes decisiones del Ejecutivo ecuatoriano.

La segunda propuesta es el establecimiento de un puerto único de ingreso para el arroz, con el objetivo de fortalecer los controles y evitar el ingreso de importaciones informales por la frontera terrestre. De acuerdo con Fedearroz, este tipo de prácticas no solo evade los registros oficiales, sino que también representa riesgos sanitarios y facilita fenómenos como el contrabando y el lavado de activos.