Hay acuerdo preliminar entre Fedearroz y Gobierno para estabilización de la cadena

En medio del paro arrocero en algunas zonas del país, a través de un comunicado, el Ministerio de Agricultura anunció que, en la noche de este viernes, 18 de julio, se llegó a un acuerdo con la industria arrocera y Fedearroz para la estabilización de la cadena en todo el país y darles solución a los problemas del sector.

“El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que, tras un proceso de diálogo respetuoso y constructivo, se alcanzó un acuerdo preliminar con la industria arrocera y Fedearroz como representante de los productores. Esto permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo”, indicaron.

Arroceros bloquean con un tractor una vía del departamento del Huila Suministrada.

¿A qué acuerdo llegaron?

De acuerdo con MinAgricultura, el Gobierno Nacional expedirá un acto administrativo que establezca un régimen de libertad regulada para definir un precio mínimo de referencia para el arroz paddy verde. Asimismo, uno para establecer un precio mínimo de referencia para el arroz blanco para asegurar un abastecimiento y acceso estable para los consumidores.

“Este acuerdo reconoce que existen problemas estructurales en la cadena arrocera, razón por la cual se avanzará paralelamente en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que articule a todos los eslabones de la cadena en una ruta conjunta de largo plazo que salvaguarde y proteja la producción primaria y la industria nacional, garantizando la soberanía alimentaria ante las fluctuaciones internacionales del arroz”, explicaron.

Por otro lado, desde el Gobierno aseguraron que se hará un trabajo prudente para alcanzar una política agropecuaria que garantice ingresos mínimos dignos para los productores, por eso, se hará un avance importante para ajustar los campos necesarios que den una solución a todos estos problemas

“Previo concepto, en los términos del parágrafo del artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y del artículo 5º de la Ley 1340 de 2009 y demás normas que regulan la materia, como muestra de voluntad para que pueda avanzarse en la concertación de un acuerdo estructural de la cadena, y con el objetivo de que la materia prima no se deteriore y los agricultores no pierdan el arroz cosechado, la Industria garantizará la compra del arroz para su almacenamiento y conservación en las condiciones de comercialización actuales, sin perjuicio de que una vez entren en vigor las regulaciones de precio antes referidas, se pague a los productores la diferencia entre el precio pagado y los precios establecidos en la resolución de libertad regulada de precios del arroz paddy verde”, añadieron.



¿Se levanta el paro arrocero?

No. O por lo menos no hay pronunciamiento oficial aún por parte del gremio de que se levantan los bloqueos en el país, de hecho, en Recap Blu, uno de los líderes en el departamento del Tolima dijo que no habrá flexibilidad hasta que no haya presencia del Gobierno en la negociaciones con las ministra de Comercio y Agricultura.

Publicidad

Este fue el comunicado del Ministerio de Agricultura