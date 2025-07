Esto exigen arroceros para levantar paro: "No somos Primera Línea, merecemos respeto"

A inicio de julio de 2025, en el departamento del Tolima arrancó un paro arrocero que generó varios bloqueos en las principales vías ante “los incumplimientos del Gobierno nacional” en los diálogos para llegar acuerdos para mejorar y ayudar todo el sector arrocero del país, pero, según denuncian, no ha pasado nada.

Con el pasado de los días el paro arrocero ha aumentado y se ha trasladado a más zonas del país y esto podría empeorar aún más. Según contó Miguel Ángel Franco, agricultor y vocero del Comité del paro arrocero en el Tolima, en diálogo con Recap de Blu Radio, tienen claro cómo esto podría afectar el país y aseguró que están abiertos al diálogo, pero con las personas correctas y que “de verdad haya un cambio”.

“Ustedes dirán es el segundo paro en este año, qué está pasado y, ¿por qué? Porque nos estamos quedando en la quiebra. Cuando empezamos la primera cosecha lo teníamos en un precio de 205.000 pesos y cuando vamos a vender luego de todo un proceso de trabajo, cuando vamos a vender en 185.000 pesos”, contó Franco.

FOTO: Paro arrocero en Santander- Suministrada por comunidad de Sabana de Torres

¿Por qué se levantaron de la mesa?

De acuerdo con Franco, el gremio arrocero ha tenido diversas charlas con el Gobierno nacional a lo largo de últimos 4 meses y, si bien se ha llegado a acuerdos, hasta el momento no ha pasado nada, sino que “todo empeora” y el panorama no se ve alentador de cara a las necesidades de los agricultores.

Buscan poder sentarse a hablar con la ministra de Comercio, Diana Morales, al igual que la de Agricultura porque siempre “han estado dispuestos al diálogo”, pero aseguró que los campesinos también se encuentran cansados y se les advirtió que iba a haber paro para que se hicieran las acciones, algo que ignoraron.

“Queremos resultados y que, por favor, nos valoren y que tengan dignidad, que merecemos respeto. No somos la Primera Línea, se lo aclaro, pero sí queremos que nos escuchen y no sé por qué mandan viceministros cuando no tienen el poder”, añadió.

Paro de arroceros. Foto: suministrada

¿Qué no se ha cumplido de los acuerdos?

Franco contó de algunos auxilios que llegarían desde el Gobierno, pero los requisitos cada vez son más difíciles; por ejemplo, un Distrito de 600 agricultores solo salen 42 beneficiarios y, según dijo, no tienen en cuenta que son arrendatarios y tienen al arroz como si lo hubiese cultivado el dueño de la tierra.

“Nos lo cambian totalmente, incluso, eso lo decía la gobernadora. Nos dicen por debajo que no hay plata. No queremos que nos regalen todo, producimos con calidad y nos preparamos para trabajar y ser productivos en Colombia. Producimos uno de los mejores arroces”, puntualizó.