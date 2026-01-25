En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Bases camioneras denuncian incumplimiento del Gobierno y alertan colapso del sector transporte

Bases camioneras denuncian incumplimiento del Gobierno y alertan colapso del sector transporte

Los gremios advierten sobre manipulación del SICE-TAC, omisión de los entes de control, aumento de costos, caos logístico en los puertos y una grave crisis de seguridad que ya deja decenas de conductores asesinados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad