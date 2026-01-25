En vivo
Al menos 700 familias resultaron afectadas por inundaciones en un municipio de Nariño

Al menos 700 familias resultaron afectadas por inundaciones en un municipio de Nariño

Según la Defensoría del Pueblo, los aguaceros persistentes y la creciente del río han ocasionado la destrucción parcial o total de cerca de mil viviendas

Inundaciones en municipio de Nariño
X: @DefensoriaCol
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

