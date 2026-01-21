En vivo
Registro de vehículos de carga crece un 34,6 % en 2025 frente al 2024, según Andi y Fenalco

Registro de vehículos de carga crece un 34,6 % en 2025 frente al 2024, según Andi y Fenalco

Según las dos agremiaciones, entre enero y diciembre del año anterior se registraron 12.405 vehículos de carga nuevos; el segmento de tractocamiones de entre 17 y 18 toneladas fue el de mayor crecimiento y el 98 % de estos funcionan con diésel.

