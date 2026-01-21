En vivo
“Una agresión económica”: Gobierno colombiano rechazó aranceles del 30 % impuestos por Ecuador

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que Colombia ha exportado de manera sostenida la energía al país vecino, asegurando que se le provee del 8 % al 10 % de la energía que consume Ecuador.

