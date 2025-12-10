En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ella es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado que recibirá el Premio Nobel de la Paz

Ella es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado que recibirá el Premio Nobel de la Paz

El Instituto Noruego confirmó que, ante la ausencia de María Corina Machado, su hija será la encargada de recibir el Premio Nobel de la Paz.

Publicidad

Publicidad

Publicidad