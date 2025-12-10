Ella es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado que recibirá el Premio Nobel de la Paz

El mundo sigue atento a la llegada de la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz que será entregado este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Oslo. Sin embargo, el Instituto Noruego confirmó que no será ella quien reciba el reconocimiento, sino su hija, Ana Corina Machado.

Desde octubre, cuando se anunció que Machado había sido seleccionada para recibir el premio, surgió la incertidumbre sobre si podría viajar a Oslo para asistir personalmente a la ceremonia. La principal opositora del régimen de Nicolás Maduro permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha reaparecido en público desde hace once meses, cuando participó en una protesta en Caracas contra el mandatario venezolano.

Incluso el pasado fin de semana, el Instituto Nobel aseguró que María Corina sí estaría presente para recibir el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. No obstante, la organización rectificó y señaló que finalmente será su hija quien asista al acto de entrega.



¿Quién es Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado?

Ana Corina Sosa recibiendo premio de su madre AFP

Ana Corina Machado Sosa, nacida en Caracas en 1991, comparte con su madre el segundo nombre y el apellido, además de una firme convicción por alcanzar una Venezuela democrática y libre. En medio de las restricciones que enfrenta su madre bajo el régimen de Maduro, Ana no ha podido verla desde hace casi dos años.



La joven emigró a Estados Unidos en 2012, donde se formó como ingeniera y actualmente trabaja en una reconocida empresa de software en Nueva York. Durante varios años viajó con frecuencia a Venezuela para visitar a su madre, pero desde 2023 dejó de hacerlo por el aumento de la represión y los riesgos que implicaba regresar al país.

Al igual que su madre, Ana es ingeniera y, además, se ha convertido en su principal representante fuera de Venezuela, llevando el mensaje de libertad y democracia que gran parte de la ciudadanía venezolana anhela. Este Nobel no es el primer reconocimiento que recibe en nombre de Machado: también ha recogido el Premio Sájarov 2024, el galardón Héroes de la Democracia 2025 y la Medalla de Oro de la Americas Society 2025.



Nobel de la Paz Venezuela: mensaje del Comité Noruego a Nicolás Maduro

Durante la ceremonia en la que Ana Corina Sosa recibirá el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, envió un mensaje directo al presidente Nicolás Maduro. Lo instó a aceptar los resultados electorales de 2024 y renunciar a su cargo para que en Venezuela puedan construirse las bases de una verdadera democracia.