¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte en Colombia? No fue el de Armenia en 1999

El temblor registrado este miércoles volvió a dirigir la atención hacia los principales eventos sísmicos documentados en el país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento ocurrió a las 03:27 de la mañana, tuvo magnitud 5.8 y se originó a 11 kilómetros del municipio de Los Santos, en Santander.

La entidad indicó que el sismo alcanzó una profundidad de 150 kilómetros y fue percibido en distintas regiones del territorio nacional. La información del SGC sobre este episodio volvió a ubicar a Los Santos en el centro de la conversación pública. Esta zona, ubicada en el oriente del país, es uno de los puntos con mayor número de eventos sísmicos en Colombia.



El terremoto más fuerte en Colombia

Contrario a lo que muchos pueden llegar a pensar, el terremoto del Eje Cafetero en 1999 no fue el más fuerte registrado en Colombia. La base de datos del SGC señala que el evento más fuerte ocurrió el 31 de enero de 1906, en el Pacífico colombiano, con magnitud 8.4 y profundidad de 20 kilómetros.

La entidad documenta que ese movimiento generó un tsunami con olas entre dos y cinco metros que afectaron sectores costeros como Bajo Baudó y Pizarro, así como la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. De acuerdo con los reportes históricos consolidados por el SGC, el temblor fue sentido desde Bogotá hasta territorio ecuatoriano.

Terremotos más fuertes en Colombia, según SGC

¿Cuál fue el terremoto más mortífero?

Aunque no es el más fuerte sentido, el terremoto de Armenia en 1999 sí fue el más mortífero registrado. El SGC reportó que ocurrió el 25 de enero de ese año, poco después de la 1 de la tarde, y alcanzó magnitud 6.1. El epicentro se ubicó en inmediaciones del municipio de Córdoba, en el Quindío, en el borde occidental de la Cordillera Central. La zona cafetera registró daños severos.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este evento dejó 1.185 personas fallecidas, 8.536 heridas y más de 35.000 viviendas destruidas. La Red Sismológica Nacional registró más de 138 réplicas durante el mes siguiente.

La más fuerte, cuatro horas después del sismo principal, tuvo magnitud 5.5. Los reportes oficiales identificaron afectaciones en Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro, Salento, Filandia, Pereira y otros municipios de la región.

Los datos del SGC permiten establecer una diferencia clara entre magnitud y consecuencias. Aunque el terremoto de Armenia figura entre los más destructivos por su impacto humano y material, no es el más fuerte según los registros del SGC. Ese lugar corresponde al evento de 1906 en el Pacífico, que continúa siendo el de mayor magnitud documentado en el país.

¿Por qué tiembla tanto en la Mesa de Los Santos?

De acuerdo con la entidad, allí se registran miles de movimientos al año, la mayoría imperceptibles. El lugar es conocido como el “Nido Sísmico de Bucaramanga” y cuenta con un amplio despliegue de estaciones de monitoreo instaladas por el SGC para seguimiento permanente.

La recurrencia de temblores reabrió preguntas sobre cuáles han sido los eventos más significativos registrados en Colombia y cómo se comparan con los episodios más recordados por la ciudadanía.

La base de datos de Sismicidad Histórica del SGC reúne la información disponible sobre estos movimientos y permite establecer cuáles han sido los de mayor magnitud, los que han generado más daños y los que han sido más sentidos en diferentes regiones.