Temblor
Donald Trump
María Corina Machado
Salario mínimo

¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte en Colombia? No fue el de Armenia en 1999

¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte en Colombia? No fue el de Armenia en 1999

Según el SGC, el terremoto más fuerte sentido y registrado en Colombia tuvo una magnitud de 8.4.

