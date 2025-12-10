Memes del temblor hoy en Colombia: hubo tiempo para el humor

Los colombianos le pusieron buen humor al fuerte temblor de magnitud 5.8 que sacudió al país este miércoles a las 3;27 de la mañana, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Una vez pasado el susto, en redes como X, se llenaron de memes sobre este evento, que tuvo como epicentro el municipio de la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander.

Memes del temblor de hoy en Colombia

Temblor hoy en Colombia

Memes temblor hoy en Colombia

#Temblor en Colombia:



Los Santandereanos // El resto de Colombia pic.twitter.com/PJrVZcxZg8 — Serris 🌀 (@datoatipico) December 10, 2025

#Temblor

“Menos mal los perros avisan cuando hay un temblor”

Mi perro: pic.twitter.com/L8JqNfFD98 — SantiagoRodriguez (@chaty1219) December 10, 2025

Imágenes impactantes del #temblor #sismo #Terremoto durísimo en la Mesa de los Santos con magnitud de 5.8. pic.twitter.com/LGxOeMxE81 — Salppicon (@Salppicon) December 10, 2025

Yo desde mi cama viendo a los que si siguen el protocolo #Temblor 🛌 pic.twitter.com/iJFD4fgMWB — Alexa Cediel (@salexza) December 10, 2025

#temblor no mientan así lo tomamos pic.twitter.com/Nfwe7iYwUS — P A N T O J A (@Pantojajuann) December 10, 2025

Un sismo de magnitud 5,8 sacude el centro de Colombia en medio de la madrugada

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de Colombia sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de victimas o daños.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT) y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.

El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 "se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones", sin que por ahora haya algún reporte de daños.

