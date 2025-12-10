En vivo
19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos

19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos

Se trata de un "balance preliminar", según las mismas fuentes que señalaron que en los dos edificios vivían en total ocho familias.

Marruecos-AFP.png
Derrumbe de edificios en Marrucos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

