En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
Donald Trump
María Corina Machado
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a la ceremonia del Nobel de Paz

María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a la ceremonia del Nobel de Paz

Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ha rondado los medios desde ayer, después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

Maria-Coriina-Machado-AFP.png
María Corina Machado - Nobel Paz
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad