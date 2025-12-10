María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a la ceremonia del Nobel de Paz

María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a la ceremonia del Nobel (Instituto Nobel), así lo reveló el instituto a través de un comunicado.

Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ha rondado los medios desde ayer, después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la opositora de 58 años que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y a quien no se ve en público desde enero.

María Corina Machado Foto: AFP

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.



Pero el martes postergó en un primer momento la comparecencia prevista a las 13H00 locales y finalmente la anuló.

"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega", declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

