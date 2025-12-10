Temblor hoy en Colombia: ¿por qué tiembla mucho en Los Santos, Santander?

Un fuerte temblor de magnitud 5.8 se registró en la madrugada de este miércoles en Colombia y sacudió con fuerza a Bogotá y a varias ciudades del centro y norte del país. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales.

Según información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 03:27 a. m., con una profundidad de 150 kilómetros y epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas de mayor actividad sísmica en el país.



Temblor hoy en Colombia: ¿por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia (SGC), explicó que la región de la Mesa de Los Santos es considerada uno de los nidos sísmicos más activos del planeta, lo que explica la frecuencia con la que se registran temblores en esta zona.

“El SGC informa que hoy 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 de la mañana, se registró un evento sísmico de magnitud 5.8 y profundidad de 150 kilómetros, con epicentro en Los Santos, Santander. Hemos recibido más de 4.000 reportes de sentido en más de 482 municipios, especialmente en Cundinamarca, Santander, Antioquia y Bogotá”, señaló Tovar. El experto explicó que los sismos profundos, como el ocurrido esta madrugada, no suelen generar daños en superficie, pero sí se sienten en amplias zonas del país debido a la forma en que se propaga la energía sísmica.

“Estos sismos, por su profundidad, proyectan energía en todas las direcciones y no alcanzan a disiparse antes de llegar a la superficie, por eso se sienten en tantos departamentos”, agregó.Tovar reiteró la importancia de que la ciudadanía consulte siempre información de fuentes oficiales, como las redes del SGC y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



🗣️ El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 a. m., registramos un #sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander.



¿Cómo se sintió el temblor en Bogotá y otras ciudades?

El movimiento telúrico despertó a los habitantes de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y otras ciudades del país. En varias zonas, especialmente en edificios altos, ciudadanos reportaron haber salido a la calle por precaución.

La UNGRD, a través de su cuenta oficial en X, informó que se adelanta un “barrido” con autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones. Hasta el momento no hay reportes de daños estructurales ni emergencias graves.



Colombia y su actividad sísmica constante

Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En particular, la región de Los Santos es reconocida por su constante liberación de energía, lo que genera eventos diarios, la mayoría imperceptibles para la población. El SGC reiteró que conocer estos procesos permite fortalecer la preparación ciudadana ante futuros movimientos.

