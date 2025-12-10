En vivo
Blu Radio  / Nación  / Temblor hoy en Colombia: ¿por qué tiembla mucho en Los Santos, Santander?

Temblor hoy en Colombia: ¿por qué tiembla mucho en Los Santos, Santander?

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia (SGC), explicó que la región de la Mesa de Los Santos es considerada uno de los nidos sísmicos más activos del planeta.

