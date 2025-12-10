En vivo
Trump acusa a la UE de ser un grupo de países "en decadencia" liderado por "débiles"

Trump acusa a la UE de ser un grupo de países "en decadencia" liderado por "débiles"

"Creo que son débiles. Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer", declaró Trump en relación a los líderes europeos.

