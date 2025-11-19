En vivo
Zelenski llega a Turquía para reactivar las negociaciones sobre una paz con Rusia

Zelenski llega a Turquía para reactivar las negociaciones sobre una paz con Rusia

En principio, estaba previsto que Zelenski se reuniera con el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, aunque según la publicación estadounidense Axios esa su presencia ha sido aplazada.

Presidente-Ucrania-Volodimir-Zelenski-AFP.jpg
Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

