Una semana de plantón en Cali por desatención a pacientes con enfermedades huérfanas

Con carteles con frases como “exigimos una vida digna” y “tu negligencia mata”, varias madres cuidadoras mantienen protestas dentro y fuera de la sede de la Nueva EPS en el norte de Cali.

Aseguran que, pese a permanecer más de una semana en el sitio, no han recibido soluciones a las fallas en la atención de pacientes con enfermedades huérfanas.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, visitó el lugar y aseguró que la situación es crítica. Muchos pacientes llevan más de seis meses sin recibir tratamientos, insumos ni citas médicas.

“Es una realidad que demuestra que el sector no tiene los recursos suficientes para responder. Se requiere el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, la consecución de recursos adicionales y la correcta ejecución de los actuales para garantizar la prestación de los servicios”, afirmó.



Entre las manifestantes está Leydi Franco, madre de un niño con discapacidad y tres enfermedades huérfanas, quien denunció que su hijo no recibe medicamentos, insumos ni alimentos desde hace meses.

“Hasta que me toque, y si me tengo que morir aquí para que mi hijo pueda tener sus medicamentos y garantías, lo voy a hacer. Nueva EPS ha incumplido todos los acuerdos. No entregan los medicamentos de alto costo, ni los insumos ni los alimentos que él necesita para vivir porque se alimenta por gastrostomía”, señaló.

También se conoció el caso de Anilda Zúñiga, quien denunció que su hija, dependiente de una gastrostomía, lleva dos meses sin recibir insumos ni alimentación especializada.

“Mi niña está sin tratamientos, sin citas, sin alimentación. No me han entregado nada desde hace dos meses”, afirmó.

A su vez pidió al Gobierno nacional intervenir de manera urgente:

"Nos tienen totalmente abandonados y los pacientes se están muriendo.”

Las manifestaciones no solo se registran en esta sede de la Nueva EPS, sino también en otras entidades del departamento.

Las autoridades locales han reiterado el llamado al Gobierno Nacional para atender una crisis que afecta a más de 1.500 pacientes con enfermedades huérfanas solo en el Valle del Cauca.