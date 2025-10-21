Más de 60.000 caleños participarán en el simulacro nacional de sismo este 22 de octubre

Todo está listo para la jornada que se realizará este miércoles 22 de octubre, desde las 9:00 de la mañana, en todo el país del Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias 2025, que tiene como propósito conocer las capacidades con las que cuentan las ciudades para responder a un sismo.

Cali es una de las principales ciudades capitales del país, con más de un millón de habitantes, que se encuentra en amenaza alta por sismo.

"Esto nos llevará a evaluar de qué manera los niveles directivos del Distrito tomamos decisiones, activamos las capacidades y respondemos a esta emergencia. De manera paralela, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali realizará un simulacro a partir de una emergencia de materiales peligrosos, también a las 9:00 de la mañana, en la parte de atrás del Parque Panamericano", dijo Nicolás Suárez, subsecretario para el Manejo de Desastres de la Alcaldía de Cali.

En esta jornada participarán más de 1.000 empresas, tanto públicas como privadas, en sus instalaciones, quienes también preparan a sus trabajadores con la pedagogía ante una tragedia y la forma como deben responder los ciudadanos para facilitar el trabajo de los organismos de socorro.



Le puede interesar: Ungrd hará simulacro nacional en central Hidroituango por solicitudes de revisión hechas por Petro

"A la fecha, tenemos más de 1.000 organizaciones inscritas, que el miércoles a las 9:00 de la mañana estarán realizando su simulacro, la evacuación y evaluando sus tiempos y capacidad de respuesta ante una emergencia como la planteada. En ese orden de ideas, se espera que participen más de 60.000 caleños", señaló el funcionario.

Igualmente, a las 2:00 de la tarde, se realizará otro simulacro, organizado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali. Este tendrá como epicentro el municipio de Dagua y simulará un sismo de magnitud 6.5, con el objetivo de evaluar las capacidades operativas de los organismos de socorro.

