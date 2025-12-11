En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Murió motociclista tras persecución de agente de tránsito en Cali

Murió motociclista tras persecución de agente de tránsito en Cali

Secretaría de Movilidad anunció que el agente implicado fue apartado del cargo mientras las autoridades avanzan en las investigaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad