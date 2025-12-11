Murió motociclista tras persecución de agente de tránsito en Cali

Un nuevo hecho que involucra a un agente de tránsito y a un motociclista se registró en la tarde del miércoles 10 de diciembre en el barrio Tequendama, al sur de Cali, donde un agente de movilidad y un conductor terminaron colisionando.

El motociclista se desplazaba desde la Clínica Imbanaco, donde había recogido a su pareja sentimental que salía de turno, y ambos se dirigían hacia su residencia en el barrio Prados del Sur.

Según Ligia Colmenares, madre de Brayan Steven Yusti Colmenares, el agente habría perseguido a su hijo durante varias cuadras y, posteriormente, lo hizo caer junto a su compañera sentimental. La mujer también denunció que, una vez en el suelo y herido, el funcionario le habría propinado una patada en la cabeza al motociclista.

“Él todos los días, cuando mi nuera salía de trabajar, la iba y la recogía, cuando de repente, les apareció un guarda atrás. Cuenta mi nuera que él hizo unas señas, pero no se sabe qué señas hizo. Por lo menos unas cuatro cuadras, y el man sigue atrás, en una de las calles, cogió y los embistió. Veía a mi hijo tirado en el piso y, en vez de socorrerlo, lo que hizo fue levantarse y darle patadas en la cabeza. ¿por qué tenía qué hacer eso? ¿Por qué lo amenazó?, lo embistió y, fuera de eso, después le pegó en el piso. Eso no se hace con un ser humano”.



Tras el accidente, Brayan Steven Yusti y su pareja fueron trasladados a la Clínica Colombia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el conductor falleció minutos después.

“Ella me llamó y me dijo: ‘tuvimos un accidente y Brayan está muy grave. Yo estaba con mi hija que había llegado de trabajar y le dije que me iba para la clínica. En el camino, mi nuera llamó y nos dijo que mi hijo había muerto. Cuando llegué allá, el doctor me dijo que lo sentía mucho, que había sido un procedimiento muy intenso. Duraron 45 minutos tratando de hacerle el procedimiento. Le iban a hacer un examen de urgencia y él no aguantó y falleció”, mencionó también la madre del hoy fallecido.

Desde la Secretaría de Movilidad, a través de un comunicado, expresaron:

Publicidad

“La Secretaría de Movilidad lamenta profundamente el fallecimiento del motociclista en los hechos ocurridos en la tarde del 10 de diciembre. Frente a esta situación, la entidad garantizará todas las condiciones para que los entes de control adelanten las investigaciones pertinentes. El agente de tránsito involucrado fue apartado temporalmente de las actividades operativas mientras avanzan las investigaciones”.

Brayan Steven deja dos hijos de tan solo 5 y 8 años. Su familia adelanta los trámites necesarios para darle cristiana sepultura.