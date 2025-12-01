Video: motociclista iba a alta velocidad y todo terminó en trágico accidente

Una cámara de seguridad captó un trágico accidente que se produjo en la localidad de bonaerense de Tres Arroyos, en Argentina, cuando una moto que iba a toda velocidad terminó impactando una camioneta, pero el desenlace parecía una escena de terror por el estado en que terminó el motociclista.

Joaquín Escudero, de 22 años, terminó incrustado en el parabrisas de la camioneta por la fuerza del impacto y todo a raíz de una carrera que tenía con otro motociclista, la cual terminó en esta trágica tragedia, que, si bien él no murió, su estado de salud es grave y casi crítico.

De acuerdo con información de TN, medio local, el hecho se dio contra una camioneta Ford F-100. Por la velocidad en la que iban, fue imposible frenar a tiempo y terminó en este accidente. Fue trasladado rápido a un centro asistencial, pero el reporte médico indicó que sus heridas son críticas.

Motociclista iba a alta velocidad y todo terminó en trágico accidente // Foto: X @LETNoticias

“La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano y, según la radio LU24, sufrió luxación de cadera y fracturas en la pelvis, una de sus muñecas y la pierna derecha. Ahora buscan la manera de trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Neurológicamente está estable. Su condición es complicada, pero con buen pronóstico”, indicaron.



El sector en donde ocurrió el accidente ya había recibido denuncias por parte de vecinos del sector por los piques ilegales que motociclistas hacían en la zona normalmente.

“Hasta se reúnen a tomar mate mientras se producen las picadas, pero no puede ser que un grupo de 10, 15 o 20 mantengan en vilo a la sociedad, causen el peligro ante posibles accidentes con daños materiales o físicos”, dijo el secretario de Seguridad, Juan Eduardo Apolonio.

Esto ha creado una alerta en las autoridades para hacer un control en la zona y evitar que se produzca otro caso como este, o mucho peor.

#ÚLTIMAHORA 🇦🇷🚨 ¡JOVEN INCRUSTADO EN PARABRISAS DE CAMIONETA! Un pibe de 22 años chocó su moto contra una Ford F-100 a toda velocidad en Avenida Aníbal Ponce, Tres Arroyos (Bzona Sur). Quedó atravesado en el vidrio; fracturas graves y pronóstico reservado en hospital. Zona… pic.twitter.com/nDeqezcIOv — LET NOTICIAS - Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) December 1, 2025