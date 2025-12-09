En vivo
Otro sismo de 6,4 sacude la zona de Japón donde ocurrió el terremoto de magnitud 7.5

Otro sismo de 6,4 sacude la zona de Japón donde ocurrió el terremoto de magnitud 7.5

Las autoridades han emitido una alerta especial ante la posibilidad de que la zona se vea afectada por un sismo de magnitud considerablemente inusual en los próximos días.

Un vehículo se encuentra al borde de una carretera derrumbada en la ciudad de Tohoku, en la prefectura de Aomori, el 9 de diciembre de 2025, tras un terremoto de magnitud 7,5 en el norte de Japón. Un fuerte terremoto en el norte de Japón dejó al menos 30 heridos, según informaron las autoridades el 9 de diciembre, dañando carreteras y dejando a miles de personas sin electricidad en medio de gélidas temperaturas.
AFP
Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025

