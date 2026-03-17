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Blu Radio  / Nación  / Colombia adopta su política exterior feminista y llama a "diplomacia centrada en la vida"

Colombia adopta su política exterior feminista y llama a "diplomacia centrada en la vida"

El Gobierno, el primero de izquierdas en la historia reciente del país, ha sido criticado por incluir a hombres denunciados por maltrato, acoso o abuso contra mujeres en alguno de los cargos públicos.

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