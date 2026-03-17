Colombia adopta su política exterior feminista y llama a "diplomacia centrada en la vida"

Colombia adoptó este martes su política exterior feminista con la firma de un decreto presidencial que establece su plan de acción encaminada hacia la igualdad de género, la paz y lo que el presidente Gustavo Petro definió como una "diplomacia centrada en la vida".

El decreto, suscrito en Bogotá, da continuidad a la iniciativa impulsada en 2025 por la entonces canciller Laura Sarabia y sitúa a Colombia entre países como Suecia, Francia, España, México o Chile que han adoptado este enfoque como eje de su acción internacional.

Durante el acto Petro criticó la geopolítica global actual, marcada, según dijo, por la guerra, el debilitamiento del multilateralismo y la disputa por recursos como el petróleo, y aseguró que la política exterior feminista representa una alternativa basada en la paz y la cooperación entre los pueblos.

Congreso Colombia Foto: AFP

"El liderazgo de las mujeres será clave para impulsar una lucha por la vida frente a los conflictos internacionales y la crisis climática, y Colombia apuesta por un diálogo entre civilizaciones en lugar de la confrontación", dijo el mandatario.



El Gobierno, el primero de izquierdas en la historia reciente del país, ha sido criticado por incluir a hombres denunciados por maltrato, acoso o abuso contra mujeres en alguno de los cargos públicos.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca, afirmó que esta política "no es un capricho ideológico ni una tendencia pasajera, es una necesidad democrática", y subrayó que el país envía un mensaje claro a nivel internacional de que "no hay marcha atrás en el avance hacia la igualdad".

La funcionaria destacó además que el decreto posiciona la igualdad como un elemento transformador de las relaciones internacionales y enfatizó que no puede haber "política exterior sólida sin derechos, ni desarrollo sostenible sin igualdad, ni paz duradera, sin la voz y el liderazgo de las mujeres".