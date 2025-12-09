Impresionantes videos capturaron el momento del potente terremoto de magnitud 7,5 en Japón

La costa norte de Japón fue sacudida el martes por un potente terremoto de magnitud 7,5, provocando escenas de pánico capturadas en videos difundidos por las redes sociales y la televisión pública. El sismo, que se sintió con fuerza incluso en el centro urbano de Sapporo, desató una alerta de tsunami y dejó al menos 30 personas heridas.

El temblor se registró a las 23H15 (14H15 GMT) frente a Misawa, en la costa norte, con una profundidad de 53 kilómetros. Aunque la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) revisó su magnitud inicial de 7,6 a 7,5, la fuerza del sismo fue suficiente para generar varias olas de tsunami de hasta 70 centímetros.

🎥 Escenas de Alarma y Evacuación

Imágenes de la emisora pública NHK mostraron el impacto directo, con fragmentos de vidrio roto esparcidos por las carreteras y residentes de Hachinohe huyendo de sus hogares para buscar refugio en el ayuntamiento.

Un reportero de NHK en Hokkaido describió un temblor horizontal de unos 30 segundos que le impidió mantenerse en pie. El pánico se reflejó en testimonios como el de Daiki Shimohata, empleado municipal en Aomori: "Cuando sentimos el temblor y se activó el sistema de alerta, salimos rápidamente de casa con los niños en brazos".



🤕 Balance de Heridos y Alerta Vigente

La primera ministra, Sanae Takaichi, confirmó la cifra de 30 heridos, incluyendo una persona con lesiones graves en la isla norteña de Hokkaido. La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres recomendó la evacuación de 28.000 personas.

Al amanecer del martes, los pobladores constataron que varias rutas estaban dañadas mientras la nieve comenzaba a cubrir el suelo, complicando las tareas de evaluación.

Publicidad

"Escuchen las informaciones de la JMA y de las autoridades locales toda la semana, verifiquen que su mobiliario esté bien asegurado (...) y estén listos para evacuar si sienten un temblor," advirtió la primera ministra Takaichi, ante la posibilidad elevada de nuevos sismos fuertes en los próximos días.Horas después de la emergencia, la JMA levantó la alerta de tsunami, que inicialmente había advertido sobre olas de hasta tres metros en la costa pacífica.

⚛️ Centrales Nucleares Bajo Vigilancia

El portavoz del gobierno, Minoru Kihara, indicó que no se habían recibido "informes de anomalías" en las dos centrales nucleares del norte de Japón, Higashidori y Onagawa, y que se estaban realizando investigaciones en otras instalaciones.

Este suceso revive la memoria del devastador terremoto de magnitud 9,0 de 2011, que provocó un tsunami catastrófico y una fusión en la central nuclear de Fukushima.

Publicidad

Japón se asienta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que registra cerca de 1.500 sacudidas al año.