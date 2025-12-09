En vivo
Impresionantes videos capturaron el momento del potente terremoto de magnitud 7,5 en Japón

Un reportero de NHK en Hokkaido describió un temblor horizontal de unos 30 segundos que le impidió mantenerse en pie.

