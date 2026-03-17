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Es un avance de para la verdad: familia del niño Kevin Acosta tras informe de la Procuraduría

La defensa de la familia asegura que el fallo confirma fallas en la atención de la Nueva EPS que desencadenaron con el fallecimiento del pequeño.

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