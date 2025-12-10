ONU y sector salud impulsan acciones para enfrentar la violencia de género

ONU Mujeres estima que 840 millones de mujeres en el mundo han sido afectadas por violencia de género. En este marco, la iniciativa Únete de Naciones Unidas adelanta cada año, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, actividades para visibilizar esta problemática y promover la prevención. Para 2025, el enfoque estará en la violencia digital, una modalidad que suele estar asociada a agresiones físicas, coacción y femicidios.

En Colombia, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido) anunció su participación en las discusiones sobre prevención y atención de la violencia de género. La organización señaló que desde el sector salud y la industria es necesario impulsar acciones que permitan prevenir agresiones, proteger a las víctimas y transformar los entornos que facilitan su reproducción.

Datos recientes indican que la violencia sexual afecta principalmente a adolescentes entre 12 y 17 años (37,3 %). Otras formas de violencia psicológica, física, negligencia y abandono alcanzan al 75,7 % de las mujeres, con mayor incidencia en el grupo de 29 a 59 años (24,86 %). Se estima además que el 20 % de las mujeres sufre algún tipo de violencia y que un 30 % de aquellas de 15 años o más la ha vivido en algún momento de su vida.

Mariana Sanz de Santamaría, fundadora de la ONG Poderosas, indicó que cada diez minutos una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro familiar. Señaló también que, a nivel global, las muertes por violencia de género son nueve veces mayores que las registradas en conflictos armados. En este contexto, la organización propone promover “microrevoluciones” para cuestionar expresiones y conductas que normalizan las agresiones.



Foto: Procuraduría General de la Nación.

Desde el sector salud, distintas voces coinciden en la necesidad de fortalecer la identificación temprana de casos. Lupita León, gerente general de BMS Colombia y Perú, destacó iniciativas de la industria para establecer espacios seguros y políticas de cero tolerancia, aunque reconoció que persisten desafíos en la eliminación de microviolencias dentro de las organizaciones.

Diana Cárdenas, consultora y exdirectora de la Adres, señaló que las empresas pueden apoyar la implementación de rutas de prevención y contribuir a la construcción de culturas laborales más seguras. También advirtió que las desigualdades de género continúan presentes incluso en entornos profesionales con una creciente participación femenina.

Publicidad

Especialistas coinciden en que los servicios de salud desempeñan un papel central como primer punto de contacto para sobrevivientes, por lo que consideran prioritario reforzar el tamizaje, la derivación y la atención integral. Además, subrayan la necesidad de abordar todas las formas de violencia, incluidas la económica y la digital, y reconocer sus impactos en la salud mental.

El presidente de Afrido, Ignacio Gaitán, afirmó que “todos tenemos un papel activo en la construcción de entornos seguros, saludables y libres de violencia”, e hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre instituciones, comunidades y sector privado para avanzar en acciones de prevención y protección.