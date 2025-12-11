En vivo
Ciclovía nocturna en Bogotá: 96 km habilitados y un bici-karaoke que promete llenar calles

Ciclovía nocturna en Bogotá: 96 km habilitados y un bici-karaoke que promete llenar calles

Bogotá vivirá una noche de recreación con amplios tramos cerrados al tráfico, actividades especiales y un bici-karaoke que busca atraer a miles de ciudadanos.

