Ciclovía nocturna en Bogotá: 96 km habilitados y un bici-karaoke que promete llenar calles

Bogotá se prepara para vivir una de las noches más concurridas y festivas del año con su tradicional ciclovía nocturna. Desde las 6:00 p. m. y hasta la medianoche, 96 kilómetros de vías estarán habilitados exclusivamente para ciclistas, patinadores y caminantes.

El director del IDRD, Daniel García, confirmó que se espera una masiva participación: “Un poco más de dos millones… dos millones cien, dos millones doscientos”, una cifra incluso superior a la de las ciclovías dominicales.



Tramos habilitados para la jornada

La ciclovía cubrirá una parte significativa de la ciudad, conectando sectores del norte, centro y sur. Entre los corredores confirmados por el IDRD están:



Calle 170 entre carrera 9.ª y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7.ª y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7.ª y carrera 15

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Carrera 7.ª entre calle 22 Sur y calle 116

Calle 17 Sur entre carrera 10.ª y carrera 6.ª

García destacó la importancia del eje de la avenida Boyacá para la operación de la jornada nocturna, así como la inclusión completa de la carrera Séptima en el tramo sur-norte: “Sí señor, también tenemos la carrera Séptima, está entre la 22 Sur y la 116”.

Ciclovía nocturna en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Ciclovía o cicloruta? Diferencias clave

Durante la entrevista, el director del IDRD aclaró un punto común entre los usuarios:

“La cicloruta es un tramo segregado de manera permanente… la ciclovía es una estructura provisional sin circulación de vehículos”.



Esta última, que ya superó los 50 años en Bogotá, se convierte cada domingo y festivo en un hito de recreación masiva, y su versión nocturna se ha consolidado como una de las más esperadas por los ciudadanos.



El atractivo de la noche: un bici-karaoke navideño

La gran novedad llegará con el bici-karaoke, una actividad que mezcla música, pedaleo y ambiente festivo. “Es una actividad especial que combina bicicleta, música y recreación… llevamos lo necesario para cantar; es un karaoke efectivamente”, explicó García.

El bici-karaoke ofrecerá dos recorridos, ambos iniciando a las 7:00 p. m.:



Desde la calle 26 con carrera 60, frente al centro comercial Gran Estación, rumbo al Parque Nacional.

Desde el Parque El Virrey, también con destino final en el Parque Nacional.

La música incluirá reguetón y ritmos crossover. “Sí señores, crossover, música variada”, bromeó García ante comentarios sobre el término noventero.

El director del IDRD aseguró que la actividad se ha realizado antes con buenos resultados: “Esperamos que no haya porrazos… ya lo hemos hecho”, dijo.