Cierres viales de la ciclovía nocturna en Bogotá de este jueves: de 6:00 p.m. a medianoche

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Como es costumbre en Bogotá para las fechas decembrinas, el Instituto Distrital de Turismo organizó la ciclovía nocturna sobre 12 vías de la ciudad. Recorrido que comenzará sobre las 6:00 p. m. e irá hasta la medianoche.
Según el director del IDT, Instituto Distrital de Turismo, Daniel García, se espera que participen más de 2 millones de ciudadanos, no solo por el recorrido, sino por más espacios programados como actividades físicas, como aeróbicos o bici karaoke.
Las vías que tendrán cierres desde antes de las seis por la ciclovía son:
Entre tanto, de las actividades conjuntas como el bici-karaoke tendrán dos recorridos: salida en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación) a las 7:00 p. m., avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional, y el segundo comienza desde el Parque El Virrey, recorre la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al Parque Nacional. Ambos, bajo la idea del IDT, serán recorridos llenos de música mientras se recorre Bogotá cantando.
Para el caso de los puntos de actividad física, estarán instalados desde las 7:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. en los siguientes puntos:
Y es que, por esta actividad programada para hoy, TransMilenio extendió operaciones hasta la medianoche, es decir, hasta la misma hora en la que se espera que termine la ciclovía nocturna.