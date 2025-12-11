En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cierres viales de la ciclovía nocturna en Bogotá de este jueves: de 6:00 p.m. a medianoche

Cierres viales de la ciclovía nocturna en Bogotá de este jueves: de 6:00 p.m. a medianoche

Para la noche de este jueves, 11 de diciembre, habrá cierres en más de 12 vías de Bogotá para darle paso a la típica ciclovía nocturna que irá desde las 6:00  p. m. hasta la media noche con más actividades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad