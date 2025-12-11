Cierres viales de la ciclovía nocturna en Bogotá de este jueves: de 6:00 p.m. a medianoche

Como es costumbre en Bogotá para las fechas decembrinas, el Instituto Distrital de Turismo organizó la ciclovía nocturna sobre 12 vías de la ciudad. Recorrido que comenzará sobre las 6:00 p. m. e irá hasta la medianoche.

Según el director del IDT, Instituto Distrital de Turismo, Daniel García, se espera que participen más de 2 millones de ciudadanos, no solo por el recorrido, sino por más espacios programados como actividades físicas, como aeróbicos o bici karaoke.

Las vías que tendrán cierres desde antes de las seis por la ciclovía son:



Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 Sur y diagonal 16 Sur entre carrera 7 y carrera 50

Calle 39 Sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre calle 22 Sur y calle 116

Entre tanto, de las actividades conjuntas como el bici-karaoke tendrán dos recorridos: salida en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación) a las 7:00 p. m., avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional, y el segundo comienza desde el Parque El Virrey, recorre la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al Parque Nacional. Ambos, bajo la idea del IDT, serán recorridos llenos de música mientras se recorre Bogotá cantando.

Para el caso de los puntos de actividad física, estarán instalados desde las 7:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. en los siguientes puntos:



Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

Y es que, por esta actividad programada para hoy, TransMilenio extendió operaciones hasta la medianoche, es decir, hasta la misma hora en la que se espera que termine la ciclovía nocturna.