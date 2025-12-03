Cierres y desvíos por la ciclovía nocturna en Bogotá: vías afectadas y horarios oficiales

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En diciembre, desde el distrito se planean muchas actividades con el fin de brindarle a los ciudadanos opciones de entretenimiento durante el último mes del año. La ciclovía nocturna es conocida como una extensión de la que se lleva a cabo los domingos.
No obstante, este evento con ediciones de verano y de Navidad busca promover el uso de la bicicleta en horarios poco convencionales, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del año.
Este 11 de diciembre se llevará a cabo la tradicional ciclovía de noche en la capital del país, un evento que combina deporte, cultura y sostenibilidad, atrayendo a millones de personas cada año.
El evento fue anunciado por la Alcaldía, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), quienes además presentaron la programación especial de diciembre.
Se trata de una agenda de actividades gratuitas que “transformará los parques, escenarios y calles de la ciudad en espacios de encuentro, bienestar y disfrute para todas las familias bogotanas”.
Desde 1999 Bogotá celebra la ciclovía nocturna, aunque es una de las noches más esperadas por los ciclistas, también trae cierres y desvíos en vías principales de la ciudad.
El evento comenzará desde las 6:00 p. m. e irá hasta las 12:00 p. m. del próximo jueves, 11 de diciembre. En total se habilitarán 95,15 kilómetros con dos recorridos de bici-karaoke que partirán desde:
Estas son las vías que tendrán cierres y desvíos durante la jornada:
Los conductores que circulen por las vías mencionadas deberán salir con tiempo a sus vestidos y planear el trayecto con antelación con el fin de evitar contratiempos, a pesar de los corredores estarán habilitados para los ciclistas, algunos carriles serán para la los vehículos.