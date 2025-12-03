Cierres y desvíos por la ciclovía nocturna en Bogotá: vías afectadas y horarios oficiales

En diciembre, desde el distrito se planean muchas actividades con el fin de brindarle a los ciudadanos opciones de entretenimiento durante el último mes del año. La ciclovía nocturna es conocida como una extensión de la que se lleva a cabo los domingos.

No obstante, este evento con ediciones de verano y de Navidad busca promover el uso de la bicicleta en horarios poco convencionales, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del año.

Este 11 de diciembre se llevará a cabo la tradicional ciclovía de noche en la capital del país, un evento que combina deporte, cultura y sostenibilidad, atrayendo a millones de personas cada año.

El evento fue anunciado por la Alcaldía, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), quienes además presentaron la programación especial de diciembre.



Se trata de una agenda de actividades gratuitas que “transformará los parques, escenarios y calles de la ciudad en espacios de encuentro, bienestar y disfrute para todas las familias bogotanas”.



Cierres y desvíos por la ciclovía nocturna en Bogotá

Desde 1999 Bogotá celebra la ciclovía nocturna, aunque es una de las noches más esperadas por los ciclistas, también trae cierres y desvíos en vías principales de la ciudad.

El evento comenzará desde las 6:00 p. m. e irá hasta las 12:00 p. m. del próximo jueves, 11 de diciembre. En total se habilitarán 95,15 kilómetros con dos recorridos de bici-karaoke que partirán desde:



Calle 26 con carrera 60, frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m. Avanza al oriente hasta la carrera 7 y luego toma rumbo norte hacia el parque Nacional.

Parque El Virrey. Desciende por la carrera 15, toma la calle 72 hacia el oriente y después baja por la carrera 7 hasta llegar al Parque Nacional.

Estas son las vías que tendrán cierres y desvíos durante la jornada:

Personas en ciclovía nocturna en Bogotá. Foto: IDRD.

Calle 170 (entre Carrera 9 y Avenida Boyacá)

Calle 116 (entre Carrera 7 y Avenida Boyacá)

Calle 72 (entre Carrera 7 y Carrera 15)

Calle 26 (entre Carrera 7 y Carrera 96)

Calle 17 sur y Diagonal 16 sur

Calle 39 sur (entre Carrera 50 y Avenida Boyacá)

Avenida Boyacá (entre Carrera 24 y Calle 170)

Avenida Córdoba (Calles 116 y 127)

Carrera 50 (entre Avenida Américas y Autopista Sur)

Carrera 15 (entre Calles 72 y 127)

Carrera 9 (entre Calles 116 y 170)

Carrera 7 (entre Calle 22 Sur y Calle 116)

Recomendaciones para conductores durante la ciclovía nocturna

Los conductores que circulen por las vías mencionadas deberán salir con tiempo a sus vestidos y planear el trayecto con antelación con el fin de evitar contratiempos, a pesar de los corredores estarán habilitados para los ciclistas, algunos carriles serán para la los vehículos.

