Advierten a quiénes sacan a sus mascotas a ciclovía: nueva jugada beneficiaria a dueños

Bogotá, que ha sido pionera con la ciclovía, continúa sorprendiendo a la ciudadanía con nuevas iniciativas que combinan deporte, bienestar y cuidado animal. En esta ocasión, una estrategia busca transformar la experiencia de miles de bogotanos que cada domingo y festivo salen a caminar, trotar o montar bicicleta en compañía de sus mascotas.

Pero no se trata solo de disfrutar del aire libre: ahora los dueños podrán acceder a servicios veterinarios, actividades lúdicas y espacios pensados especialmente para el bienestar de sus animales de compañía.



Distrito lanza estrategia para compartir con mascotas

La propuesta es impulsada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en alianza con la empresa Gabrica. El objetivo es fortalecer el vínculo entre propietarios y mascotas mediante experiencias educativas, recreativas y personalizadas.

Esta iniciativa hace parte de la celebración del aniversario número 51 de la ciclovía bogotana, un espacio emblemático que cada domingo y día festivo reúne a cerca de cuatro millones de personas en distintos puntos de la capital.



Nuevas actividades para dueños y mascotas en la ciclovía de Bogotá

La nueva estrategia busca aprovechar los espacios al aire libre para ofrecer orientación veterinaria y soluciones enfocadas en el bienestar animal. Para ello, se instalarán puestos en tres tramos de la ciclovía: norte, centro y sur, donde los asistentes podrán disfrutar de actividades diseñadas para compartir con sus mascotas.

Pasean perros en ciclovía Foto AFP

Algunas de las actividades destacadas son:

“Atrapa la pulga”: un juego educativo sobre la prevención de parásitos, desarrollado con el apoyo de Simparica.

“Pesca el snack”: dinámica en una piscina de pelotas que promueve la nutrición saludable.

“Concéntrese de productos”: espacio interactivo para conocer de manera divertida el portafolio de marcas aliadas.

Además, en las próximas jornadas Gabrica contará con el respaldo de Hill’s, que ofrecerá asesorías veterinarias personalizadas desde un “carrito veterinario”. En este punto, profesionales brindarán consultas, chequeos y recomendaciones nutricionales según las necesidades de cada animal.



Recomendaciones para salir con mascotas en la ciclovía

Salir a caminar o correr con una mascota implica más que colocarle la correa. Las autoridades recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos:



Llevar el carné de vacunación actualizado.

Mantener los desparasitantes al día.

Asegurarse de que el animal esté en buenas condiciones físicas.

Usar correa o arnés, y bozal en razas potencialmente peligrosas, según el Código Nacional de Policía.

Llevar agua para evitar la deshidratación.

Proteger las patas del asfalto caliente y evitar las horas de mayor radiación solar.

Recoger los excrementos de la mascota, una obligación del propietario. No hacerlo puede generar una multa cercana a los $94.900.

De esta manera, Bogotá continúa promoviendo la convivencia, la actividad física y el respeto por los animales, reforzando su compromiso con el bienestar ciudadano y el cuidado responsable de las mascotas.