Más de $7.000 millones por compra de carrotanques de La Guajira, fueron devueltos a la UNGRD

En medio de la rendición de cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que se realizó en Cartagena, el director de la entidad, Carlos Carrillo, aseguró que un total de 7.722 millones de pesos que hicieron parte del desfalco por los sobrecostos de los carrotanques de La Guajira , ya se encuentran en las “arcas de la Nación”.

“Efectivamente se han hecho efectivos parte de los recursos de los sobrecostos de estos carrotanques, los dichosos carrotanques que el país ha visto una y otra vez y sus sobrecostos; pues un poco más de 7.200 millones de pesos ya están en las arcas de la Nación de regreso. Es el dinero que se habían robado y ese dinero hoy está de nuevo a disposición del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo”, aseguró.

De acuerdo a la UNGRD, estos recursos fueron asegurados por la Fiscalía en el marco del proceso penal que se adelanta por este caso, y un juez reconoció la titularidad de esos recursos a favor de la entidad.

“En total son 11.000 millones de pesos que vamos a recuperar de esos sobrecostos, pero también hemos pedido dentro de este proceso que se lleva a cabo, el reintegro de 16 mil millones de pesos por el segundo lote de carrotanques, que también era de 40, que es el que tiene preso también al representante legal de Yapurutú”, dijo el funcionario.



A su vez, Carillo señaló que todos estos recursos serán invertidos en La Guajira.

“El dinero ya se hizo efectivo, la fiscalía nos lo devolvió. Ese dinero se va a destinar a La Guajira, pues nunca debió haber salido de ahí, y lo vamos a destinar a proyectos de agua potable”, sostuvo.