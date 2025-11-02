Tragedia en La Guajira: acaban con la vida de concejal y sobrino del alcalde en Distracción

Un equipo especializado de investigación de la Policía fue asignado en las últimas horas por el comandante del Departamento de Policía de La Guajira, coronel Diego Édison Montaña. Un equipo de investigación de la Policía fue designado en las últimas horas para esclarecer la muerte de Orlando Arciniegas, o ‘Tito’, como popularmente es conocido este concejal del municipio guajiro de Distracción, donde protagonizó una balacera, al parecer, por diferencias políticas.

Según reportes de las autoridades encargadas del caso, su asesinato provocó una gran ira en Deibis Brito Molina, sobrino del alcalde Arnal Brito Brito, quien luego intentó vengar su muerte a las afueras de la vivienda del agresor, siendo necesaria la presencia de la Policía del sector.

En un intento por calmarlo, al parecer Brito Molina accionó su arma de fuego contra un uniformado, lo que provocó la reacción de las autoridades y su muerte instantánea.

El policía que resultó herido dentro de este suceso fue llevado de urgencia hacia un centro asistencial, mientras que aún no se conoce la identidad del responsable de la muerte del concejal ni si alcanzó a ser capturado.



Tragedia en La Guajira: acaban con la vida de concejal y a sobrino del alcalde en Distracción

La zona de la balacera fue rápidamente rodeada tanto por más uniformados de la Policía como por la misma comunidad, que lamentó lo sucedido, teniendo en cuenta que no es usual este tipo de actos en su territorio.

Estas muertes se registran al tiempo que la de Jair Andrés Martínez Escorcia, manager del cantante vallenato Eduar Gamarra, con quien se dirigía a una presentación privada en el Magdalena cuando fue arrollado por un vehículo en jurisdicción de Riohacha, La Guajira.

Eduar Gamarra y su acordeonero publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que afirmaron que no olvidarán a su manager. “Siempre lo recordaremos por su entrega, buen trabajo, esmero y ganas de salir adelante en nuestra agrupación, una persona excepcional que dio todo hasta el último momento”, fueron sus palabras.