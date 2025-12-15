En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Gripa H3N2 circula de forma habitual en Colombia, según el INS

Gripa H3N2 circula de forma habitual en Colombia, según el INS

Las autoridades recomiendan reforzar la vacunación y las medidas de cuidado, especialmente en personas vulnerables, ante la temporada de mayor circulación y el aumento de viajes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad