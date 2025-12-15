Gripa H3N2 circula de forma habitual en Colombia, según el INS

El Instituto Nacional de Salud (INS) indicó que la gripa H3N2 hace parte de los virus respiratorios que circulan de manera estacional en Colombia. Según la entidad, este virus convive con otros subtipos como la gripa A(H1N1), lo que configura un escenario de circulación simultánea que suele presentarse en determinadas épocas del año. Ante esta situación, las autoridades de salud insisten en la importancia de mantener las medidas básicas de prevención y el acceso oportuno a la vacunación.

De acuerdo con el seguimiento realizado por el sector salud, el comportamiento de la gripa varía de un año a otro. En algunos periodos, uno de los virus predomina más que otros, mientras que en temporadas recientes se ha observado una presencia similar de H3N2 y A(H1N1). Este comportamiento está relacionado con factores como el clima, la movilidad de las personas y la circulación de virus respiratorios a nivel mundial.

El INS explicó que, por su ubicación geográfica, Colombia registra casos de gripa durante todo el año, aunque se presentan picos en temporadas lluviosas o de cambios climáticos. Además, el aumento de viajes nacionales e internacionales, especialmente a finales de año, incrementa la posibilidad de que estos virus se transmitan con mayor facilidad entre la población.

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan fortalecer la vacunación contra la gripa, en especial en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades de base. También se insiste en medidas sencillas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios, para reducir el riesgo de contagio.