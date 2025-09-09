¿Por qué la gripa es mortal en personas mayores? Científicos descubren la verdadera razón

Un nuevo estudio internacional reveló detalles clave que explican por qué la gripa es mortal en adultos y personas mayores.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), estuvo encabezada por la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y contó con la colaboración de instituciones de China y Escocia.

El trabajo se centró en analizar cómo envejece el organismo frente a las infecciones respiratorias y qué procesos moleculares marcan la diferencia en la respuesta del sistema inmunológico de los mayores frente a los jóvenes.

Para ello, el equipo científico utilizó modelos de ratones envejecidos y muestras de tejido humano de donantes.

¿Cómo afecta la gripa a los adultos mayores?

Los investigadores identificaron una proteína llamada apolipoproteína D (ApoD) como pieza clave en este fenómeno. De acuerdo con los resultados, las personas de edad avanzada producen niveles mucho más altos de ApoD que los jóvenes.

Aunque esta proteína está relacionada con procesos de metabolismo y regulación de la inflamación, su presencia excesiva en los pulmones impide que el organismo active una respuesta antiviral eficaz frente al virus de la gripe.

En palabras de Kin-Chow Chang, investigador de la Universidad de Nottingham y coautor del estudio, “el envejecimiento es un factor de riesgo principal en las muertes relacionadas con la gripe”.

Según explica, la acumulación de ApoD con el paso de los años “reduce la capacidad del cuerpo para resistir las infecciones víricas, lo que hace que la enfermedad sea más grave en los mayores”.

¿Qué riesgo tienen los adultos mayores?

El análisis reveló que la producción elevada de ApoD en personas mayores genera un daño tisular más amplio durante la infección.

Este deterioro en los tejidos pulmonares disminuye la respuesta protectora del sistema inmunológico, lo que agrava los cuadros clínicos y aumenta el riesgo de complicaciones severas.

Los autores señalan que este hallazgo ayuda a comprender por qué los adultos mayores, incluso aquellos sin enfermedades de base, suelen presentar desenlaces más graves cuando contraen influenza.

Más allá de los resultados de laboratorio, los investigadores destacan la importancia de este descubrimiento para la práctica médica.

El envejecimiento de la población mundial, que avanza a un ritmo sin precedentes, plantea un desafío para los sistemas de salud, pues incrementa la vulnerabilidad de millones de personas a infecciones respiratorias como la gripe.

“Necesitamos averiguar por qué los pacientes mayores a menudo sufren más gravemente de la infección por el virus de la gripe”, insistió Chang, subrayando que este tipo de estudios abre la puerta a tratamientos dirigidos específicamente a ese grupo poblacional.

¿Hay alguna 'cura'?

Uno de los aportes más relevantes del trabajo es que plantea a la apolipoproteína D como un posible blanco terapéutico.

Al considerar a ApoD como un factor que intensifica el daño en los pulmones y debilita la respuesta inmunitaria, se abre la posibilidad de diseñar inhibidores que contrarresten sus efectos negativos en pacientes de edad avanzada.

“Ahora hay una oportunidad emocionante para mejorar terapéuticamente la gravedad de la enfermedad de los ancianos por infección del virus de la gripe con inhibidores de ApoD”, afirmó Chang.

El estudio fue producto de una colaboración internacional entre varias instituciones: la Universidad Agrícola de China, el Instituto de Microbiología de la Academia China de Ciencias, el Instituto Nacional de Control y Prevención de Enfermedades Virales del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Universidad de Nottingham y la Universidad de Edimburgo.